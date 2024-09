September 12, 2024 / 05:47 PM IST

Davis Cup Finals : టెన్నిస్ సంచ‌ల‌నం కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alacaraz) ఈసారి ఓట‌మి త‌ప్పించుకున్నాడు. యూఎస్ ఓపెన్ రెండో రౌండ్‌లో కంగుతిన్న ఈ యువ‌కెర‌టం ఏమాత్రం అల‌స‌త్వం ప్ర‌ద‌ర్శించ‌కుండా త‌మ దేశాన్ని గెలిపించాడు. డేవిస్ క‌ప్ ఫైన‌ల్స్‌(Davis Cup Finals)లో స్పెయిన్‌కు అల్క‌రాజ్ అద్భుత విజ‌యాన్ని అందించాడు. గురువారం జ‌రిగిన పోరులో మూడో సీడ్ అల్క‌రాజ్ చెక్ రిప‌బ్లిక్‌కు చెందిన థామ‌స్ మ‌చాక్‌ను చిత్తు చేశాడు.

పారిస్ ఒలింపిక్స్ త‌ర్వాత అల్క‌రాజ్ మ‌రోసారి గ‌ర్జించాడు. డేవిస్ క‌ప్ ఫైన‌ల్స్‌లో భాగంగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో థామ‌స్‌కు చెక్ పెట్టాడు. అయితే.. అతిక‌ష్ట‌మ్మీద గెలిచాడ‌నే చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. థామ‌స్ ధాటికి అల్క‌రాజ్ తొలి సెట్ కోల్పోయాడు. దాంతో, ఇక మ‌రో ఓట‌మి త‌ప్ప‌దు అనుకున్నారంతా. కానీ రెండో సెట్‌లో త‌న మార్క్ ఆట‌తో చెలరేగి ప్ర‌త్య‌ర్థి దూకుడుకు కళ్లెం వేశాడు. దాంతో, ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య హోరాహోరీ పోరు నడిచించింది.

