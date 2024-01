January 20, 2024 / 04:39 PM IST

Australia Open 2024: మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ – 2023లో స్పెయిన్‌ సంచలనం కార్లోస్‌ అల్కరాజ్‌ ప్రిక్వార్టర్స్‌కు చేరుకున్నాడు. వరల్డ్‌ నెంబర్‌ 2 ర్యాంకర్‌ అయిన అల్కరాజ్‌.. మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన పోరులో 6-1, 6-1, 1-0 తేడాతో చైనాకు చెందిన జె.సి. షాంగ్‌ను ఓడించాడు. రెండో రౌండ్‌లో షాంగ్‌.. భారత ఆటగాడు సుమిత్‌ నాగల్‌ను ఓడించిన విషయం తెలిసిందే. మరో పోరులో నార్వే ప్లేయర్‌, 11వ సీడ్‌ కాస్పర్‌ రూడ్‌కు మూడో రౌండ్‌లో షాక్‌ తగిలింది. మూడో సీడ్‌ డేనియల్‌ మెద్వెదేవ్‌.. 6-3, 6-4, 6-3 తేడాతో ఫెలిక్స్‌ అగర్‌ను మట్టికరిపించి నాలుగో రౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు.

షాంగ్‌తో జరిగిన పోరులో అల్కరాజ్‌ ఆద్యంతం ఆధిక్యం ప్రదర్శించాడు. 18 ఏండ్ల షాంగ్‌.. అల్కరాజ్‌ దూకుడు ముందు తేలిపోయాడు. వరుస సెట్లలో చిత్తైన షాంగ్‌.. మూడో రౌండ్‌ తర్వాత తొడ నొప్పి కారణంగా ఆట నుంచి అసంపూర్తిగా వెనుదిరిగాడు. మెద్వెదెవ్‌ సైతం 27వ ర్యాంకర్‌ అయిన అగర్‌ను చిత్తుగా ఓడించాడు. వరుస సెట్లలో గెలిచిన మెద్వెదెవ్‌.. ప్రత్యర్థికి కోలుకునే అవకాశమివ్వలేదు.

రూడ్‌కు షాక్‌..

ప్రిక్వార్టర్స్‌కు ముందు రూడ్‌కు బ్రిటిష్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌, 19వ ర్యాంకర్‌ కామెరూన్‌ నూరీ షాకిచ్చాడు. జాన్‌ సేన్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన మూడో రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో నూరీ.. 6-4 6-7 (7-9), 6-4, 6-4 తేడాతో రూడ్‌కు షాకిచ్చాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో ప్రిక్వార్టర్స్‌కు చేరడం నూరీకి ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

