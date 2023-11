November 24, 2023 / 02:43 PM IST

AIFF : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ యూత్ లీగ్ ఫుట్‌బాల్ పోటీ(Youth League)లు డిసెంబ‌ర్ నెల రెండో వారంలో ప్రారంభం కానున్నాయి. అండ‌ర్ -17 విభాగంలో టోర్నీ, జ‌న‌వ‌రి నెల‌లో అండ‌ర్ -13, అండ‌ర్ -15 యూటీ లీగ్స్ నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని శుక్ర‌వారం అఖిల భార‌త ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య(AIFF) వెల్ల‌డించింది. ఈ టోర్నీలో ఆడేవాళ్ల‌ వ‌య‌సు నిర్ధార‌ణ కోసం టాన‌ర్ వైట్‌హౌస్‌(టీడ‌బ్ల్యూ3) టెస్టులు చేస్తామ‌ని ఏఐఎఫ్ఎఫ్ పేర్కొంది.

అండ‌ర్ -17 లీగ్‌లో మొత్తం 50 జ‌ట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఇండియ‌న్ సూప‌ర్ లీగ్‌(ఎఎస్ఎల్), ఐ-లీగ్, ఐ-లీగ్ 2, ఎలైట్ అకాడ‌మీస్‌తో పాటు ఏఐఎఫ్ఎఫ్ అక్రిడిషన్ (Accreditation) ఉన్న టీమ్‌లు నేరుగా ఈ టోర్నీకి అర్హ‌త సాధించ‌నున్నాయి.

AIFF Youth Leagues set to launch in second week of December 🗓️

More details 👉 https://t.co/JkfFEX00ld#IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/E8ixYtQTbG

— Indian Football Team (@IndianFootball) November 24, 2023