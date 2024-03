March 15, 2024 / 12:05 PM IST

Team India : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై నిరుడు అద్భుత విజ‌యాలు సాధించిన‌ భార‌త జ‌ట్టు ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌(FIFA World Cup 2026 Qualifier)కు సిద్ధ‌మైంది. దాంతో, శుక్ర‌వారం ఆలిండియా ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య(AIFF) 25 మందితో కూడిన‌ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఈ మెగా టోర్నీ కోసం సునీల్ ఛెత్రీ(Sunil Chhetri) నేతృత్వంలోని టీమిండియా శుక్ర‌వారం సౌదీ అరేబియాకు బ‌య‌ల్దేరింది.

రౌండ్ 2 పోటీల్లో భాగంగా భార‌త జ‌ట్టు మార్చి 22న‌ అఫ్గ‌నిస్థాన్‌(Afghanistan)తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌తో పాటు ఏఎఫ్‌సీ ఆసియా క‌ప్ 2027(AFC Asian Cup) పోటీల‌కు టీమిండియా అర్హ‌త సాధించ‌నుంది. అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్న‌ భార‌త‌ బృందంలో ఇద్ద‌రు గోల్ కీప‌ర్లు, 8 మంది డిఫెండ‌ర్లు, 10 మంది మిడ్ ఫీల్డ‌ర్లు, న‌లుగురు ఫార్వ‌ర్డ్స్‌ ఉన్నారు.

𝗚𝗲𝘁 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱! 🇮🇳💙

2️⃣ crucial games coming up as the #BlueTigers 🐯 face Afganistan in the #FIFAWorldCup Qualifiers! 💪⚽️#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/0lMNDbbFm6

— Indian Football Team (@IndianFootball) March 12, 2024