March 8, 2024 / 10:08 AM IST

Noor Ali Zadran : అఫ్గ‌నిస్థాన్ బ్యాట‌ర్ నూర్ అలీ జ‌ద్రాన్(Noor Ali Zadran) అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. ప‌ద్నాలుగేండ్ల‌ కెరీర్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టిస్తున్నట్టు జ‌ద్రాన్ గురువారం వెల్ల‌డించాడు. ఐర్లాండ్‌ (Ireland)తో జ‌రిగిన ఏకైక టెస్టులో అత‌డు చివ‌రిసారి అఫ్గ‌నిస్థాన్‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హించాడు. సుదీర్ఘ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన జ‌ద్రాన్‌కు అఫ్గ‌న్ క్రికెట్ బోర్డు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపింది.

