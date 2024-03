March 8, 2024 / 09:13 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇవాళ అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళా దినోత్స‌వం. ఈ నేప‌థ్యంలో కేంద్ర స‌ర్కార్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. ఎల్పీజీ సిలిండ‌ర్( LPG cylinder) గ్యాస్‌పై రూ.100 త‌గ్గిస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌ధాని మోదీ ఇవాళ ట్వీట్ చేశారు. దేశ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న ల‌క్ష‌లాది ఇండ్ల‌పై ఆర్థిక భారం త‌గ్గుతుంద‌ని ఆయ‌న అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. ముఖ్యంగా నారీ శ‌క్తికి చాలా ల‌బ్ధి చేకూరుస్తుంద‌ని అన్నారు. వంట గ్యాస్ ధ‌ర‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావ‌డం వ‌ల్ల‌, కుటుంబాల‌కు ఆర్థిక స‌హ‌కారం అందుతుంద‌ని, ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన వాతావ‌ర‌ణం ఏర్ప‌డుతుంద‌ని ఆయ‌న తెలిపారు. మ‌హిళ‌ల సాధికార‌త కోసం త‌మ ప్ర‌భుత్వం క‌ట్టుబ‌డి ఉంద‌ని, ఆ కోణంలోనే ఈ చ‌ర్య చేప‌ట్టామ‌ని, మ‌హిళల జీవితాలు స‌ర‌ళం త‌రం చేసేందుకు ఈ ప్ర‌క్రియ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ అన్నారు.

Today, on Women’s Day, our Government has decided to reduce LPG cylinder prices by Rs. 100. This will significantly ease the financial burden on millions of households across the country, especially benefiting our Nari Shakti.

By making cooking gas more affordable, we also aim…

