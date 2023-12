December 26, 2023 / 10:46 AM IST

Afghanistan Cricket Board : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ కోసం సన్న‌ద్ధ‌మవుతున్న అఫ్గ‌నిస్థాన్ క్రికెట‌ర్ల‌(Afghanistan Cricketers)కు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు పెద్ద షాకిచ్చింది. స్టార్ బౌల‌ర్లు ముజీబ్ ఉర్ రెహ్మాన్(Mujeeb Ur Rahman), ఫ‌జ‌ల్‌హ‌క్ ఫారూఖీ(Fazalhaq Farooqi), న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్‌(Naveen Ul Haq)ల‌కు ఎన్ఓసీ(No Objection Certificate) ఇవ్వ‌కూడ‌ద‌ని నిర్ణ‌యించింది.

ఈ ముగ్గురికి దేశం కంటే వ్య‌క్తిగ‌త ప్ర‌యోజనాలే ముఖ్యమైనందున.. ఐపీఎల్‌తో పాటు ఇత‌ర ఫ్రాంచైజీ లీగ్స్‌లో ఆడకుండా వీళ్ల‌పై రెండేండ్ల పాటు నిషేధం విధించింది. ఏసీబీకి చెందిన‌ ప్ర‌త్యేక క‌మిటీ గ‌తంలో ఈ ముగ్గురికి ఇచ్చిన‌ ఎన్ఓసీని ర‌ద్దు చేసింది. అంతేకాదు ఈ ముగ్గురికి ఏడాది పాటు సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వ‌కూడ‌ద‌ని డిసైడ్ అయింది.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

The ACB has decided to delay the annual central contracts and opt not to grant NOCs to three national players, @Mujeeb_R88, @fazalfarooqi10 and Naveen Ul Haq.

Full Details 👉: https://t.co/FKECO8U7Ba pic.twitter.com/GMDaTzzNNP

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 25, 2023