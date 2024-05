May 21, 2024 / 06:09 PM IST

T20 World Cup 2024 : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో సంచ‌ల‌నాల‌కు కేరాఫ్ అయిన‌ అఫ్గ‌నిస్థాన్(Afghanistan) మ‌రో కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది మెగా టోర్నీకి ముందు వెస్టిండీస్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ డ్వేన్ బ్రావో (Dwayne Bravo)ను బౌలింగ్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా నియ‌మించింది. బ్రావోను బౌలింగ్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా ఎంపిక చేసిన విష‌యాన్ని మంగ‌ళ‌వారం అఫ్గ‌న్ బోర్డు ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. స్లో పిచ్‌లు ఉండే విండీస్ గ‌డ్డ‌పై త‌మ బౌలింగ్ బృందానికి బ్రావో ఎంతో ప‌నికొస్తాడ‌ని అఫ్గ‌న్ బోర్డు గ‌ట్టిగా న‌మ్ముతోంది.

అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఓ వెలుగు వెలిగిన‌ బ్రావో పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ గెలిచిన విండీస్ జ‌ట్టులో స‌భ్యుడు కూడా. టీ20ల్లో అత్య‌ధిక వికెట్ల‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన ఈ రైట్ ఆర్మ్ మీడియం పేస‌ర్‌కు ఐపీఎల్‌లో కోచ్‌గా సేవ‌లిందించిన అనుభ‌వం ఉంది. మాజీ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) బౌలింగ్ యూనిట్‌కు కోచ్‌గా ఉన్న ఈ మాజీ క్రికెట‌ర‌ల్ త్వ‌ర‌లోనే అఫ్గ‌నిస్థాన్ జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నున్నాడు.

