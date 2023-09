September 4, 2023 / 07:00 PM IST

Aasif Sheikh : ఆసియా క‌ప్‌(Asia cup 2023)లో నేపాల్ క్రికెట‌ర్ ఆసిఫ్ షేక్(Aasif Sheikh) అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌ల‌కు పేరొందిన‌ ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ టీమిండియా(Team India)పై అర్ధ శ‌త‌కం బాదాడు. దాంతో, భార‌త్‌పై అర్థ శ‌త‌కం బాదిన తొలి నేపాల్ ఆట‌గాడి(First Nepal Cricketer)గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ప‌ల్లెకెలె స్టేడియంలో ఈరోజు ఆసిఫ్‌ 88 బంతుల్లో 7 ఫోర్ల‌తో ఫిఫ్టీ బాదాడు. అయితే ధాటిగా ఆడే క్ర‌మంలో 58 ప‌రుగుల వ‌ద్ద‌ ఔట‌య్యాడు. సిరాజ్ ఓవ‌ర్లో విరాట్ కోహ్లీ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో ఆసిఫ్ ఖ‌త‌ర్నాక్ ఇన్నింగ్స్‌కు తెర‌ప‌డింది.

వికెట్ కీప‌ర్, బ్యాట‌ర్ అయిన ఆసిఫ్ 2021లో నేపాల్ జాతీయ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. అదే ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్‌లో ప‌పువా న్యూగినియా(Papua New Guinea)పై తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ ఏడాది అనూహ్యంగా అదే జ‌ట్టుపై వ‌న్డేల్లో మొద‌టి శ‌త‌కం బాదాడు. జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన‌ రెండేళ్ల‌లోనే ఆసిఫ్ కీల‌క ఆట‌గాడిగా ఎదిగాడు. నేపాల్ జ‌ట్టు తొలిసారి ఆసియా క‌ప్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించ‌డంలో అతడి పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఈ మెగా టోర్నీ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో అత‌ను పాకిస్థాన్‌పై కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 38 బంతుల్లో 26 ప‌రుగుల‌తో రెండో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు.

🏏Nepal vs India 🔥 Aasif lifts his bat as he scores 50 off 88 balls with seven 4s🌟 #weCAN #AsiaCup2023 pic.twitter.com/4XyAZsAKUI

కుడి చేతివాటం బ్యాట‌ర్ అయిన ఆసిఫ్ అండ‌ర్ -19 జ‌ట్టు(Under -19) త‌ర‌ఫున కూడా అద‌ర‌గొట్టాడు. అంతేకాదు 2016లో జ‌రిగిన ఎవ‌రెస్ట్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(Everest Premier League 2016)లో దుమ్మురేపాడు. ఫైన‌ల్లో సెంచ‌రీ(111 నాటౌట్)తో క‌దం తొక్కి జ‌ట్టుకు తొలి ఈపీఎల్ ట్రోఫీ అందించాడు.

ఈపీఎల్ ఫైన‌ల్లో సెంచ‌రీ బాదిన ఆసిఫ్‌

అంతేకాదు ఆరు మ్యాచుల్లో 44 స‌గటుతో 202 ర‌న్స్ చేసిన అత‌ను టోర్నీ టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. 2021లో జ‌రిగిన ప్రైమ్ మినిస్ట‌ర్ క‌ప్‌(Prime Minister Cup)లో ఆసిఫ్ 206 ప‌రుగుల‌తో రాణించాడు.

ఆసిఫ్ త‌న ఆట‌తోనే కాకుండా మైదానంలో క్రీడా స్ఫూర్తిని ప్ర‌ద‌ర్శించి అభిమానుల మ‌న‌సు గెలుచుకున్నాడు. నిరుడు ఫిబ్ర‌వరిలో ఐర్లాండ్‌తో టీ20 మ్యాచ్ జ‌రిగింది. ఐర్లాండ్ ఆట‌గాడు ఆండీ మెక్‌బ్రిన్(Andy McBrine) ర‌న్ తీసే ప్ర‌య‌త్నంతో కింద ప‌డిపోయాడు. అప్ప‌టికే ఫీల్డ‌ర్ విసిరిన బంతిని అందుకున్న‌ ఆసిఫ్ అత‌డిని ర‌నౌట్ చేయ‌లేదు.

A heart-warming #SpiritOfCricket moment from Nepal’s wicket-keeper Aasif Sheikh 👏

Follow the upcoming T20 World Cup Qualifier A live on @FanCode and https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions).

All you need to know 👉 https://t.co/XQgeYSj7Z7 pic.twitter.com/1JoX7qRube

— ICC (@ICC) February 16, 2022