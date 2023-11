Brazil vs Argentina: బ్రెజిల్ – అర్జెంటీనా క్వాలిఫయర్ పోరులో ఉద్రిక్తత.. అభిమానులపై విరిగిన లాఠీ.. మెస్సీ సీరియస్

November 22, 2023 / 06:46 PM IST

Brazil vs Argentina: వరల్డ్‌ కప్‌ క్వాలిఫయర్స్‌లో భాగంగా బ్రెజిల్‌ – అర్జెంటీనా మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. బ్రెజిల్‌లోని మరకనా స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో బ్రెజిల్‌ పోలీసులు అర్జెంటీనా అభిమానులపై తమ ప్రతాపాన్ని చూపారు. మ్యాచ్‌ ముగిశాక మెస్సీ కూడా బ్రెజిల్‌ పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఆట ప్రారంభానికి ముందు ఈ గొడవ కారణంగా మ్యాచ్‌ అరగంట ఆలస్యంగా మొదలైంది.

ఏం జరిగిందంటే…

ఆట మొదలవడానికి ముందు ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు మైదానానిక వచ్చి జాతీయ గీతాలు ఆలపించే క్రమంలో ఈ మ్యాచ్‌ చూస్తున్న ఇరుజట్ల అభిమానుల మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది. ఇది కాస్తా తీవ్రరూపం దాల్చడంతో రంగప్రవేశం చేసిన పోలీసులు దొరికినోళ్లను దొరికినట్టు చితకబాదారు. ముఖ్యంగా అర్జెంటీనా అభిమానులను లక్ష్యంగా చేసుకుని లాఠీలు ఝుళిపించడంతో మెస్సీ, ఇతర జట్టు సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని పోలీసులను వారించారు. పోలీసులు వీరబాదుడు బాదడంతో ఓ అభిమాని తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఈ గొడవ కారణంగా మ్యాచ్‌ సుమారు అరగంట పాటు ఆలస్యంగా మొదలైంది. ఈ గొడవకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. 2026 వరల్డ్‌ కప్‌ క్వాలిఫయింగ్‌ కోసం జరుగుతున్న పోరులో అర్జెంటీనా 1-0 తేడాతో బ్రెజిల్‌ను ఓడించింది. అర్జెంటీనా ఆటగాడు నికోలస్‌ ఒటమెండి అర్జెంటీనాకు గోల్‌ అందించాడు.

🚨 Lionel Messi and the Argentina team walking towards the Argentina fans that are getting hit by security.pic.twitter.com/l6V7BAneyM

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 22, 2023