Australia Batting: 300 దాటిన ఆస్ట్రేలియా స్కోర్‌

March 10, 2023 / 11:09 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఆస్ట్రేలియా(Australia) భారీ స్కోర్ దిశ‌గా వెళ్తోంది. నాలుగ‌వ టెస్టు రెండ‌వ రోజు ఖ‌వాజా(Khawaja), గ్రీన్‌(Green)లు ధీటుగా భార‌త బౌల‌ర్ల‌ను ఎదుర్కొంటున్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇప్ప‌టికే ఆస్ట్రేలియా 300 ప‌రుగుల స్కోర్‌ను దాటేసింది. కేవ‌లం నాలుగు వికెట్ల‌ను మాత్ర‌మే ఆ జ‌ట్టు కోల్పోయింది. ఖ‌వాజా, గ్రీన్ మ‌ధ్య భాగ‌స్వామ్యం కూడా 130 ప‌రుగులు దాటింది. ప్ర‌స్తుతం 112 ఓవ‌ర్ల‌లో ఆస్ట్రేలియా నాలుగు వికెట్ల న‌ష్టానికి 307 ర‌న్స్ చేసింది. ఖ‌వాజా 134, గ్రీన్‌ 71 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

Cameron Green brings up his half century in the first over of the day.#INDvAUS

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 10, 2023