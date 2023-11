November 29, 2023 / 03:45 PM IST

Syed Modi International: భార‌త బ్యాడ్మింట‌న్ ప్లేయ‌ర్ల‌లో ఉమెన్స్ సింగిల్స్‌లో ప్ర‌స్తుతం నెంబ‌ర్ 2 గా ఉన్న ఆక‌ర్షి క‌శ్యప్‌కు భారీ షాక్‌. భార‌త్‌లోనే జ‌రుగుతున్న స‌యిద్ మోడీ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ – 2023 టోర్నీలో ప‌ద‌హారేండ్ల బాలిక ఉన్న‌తి హుడా చేతిలో ఆక‌ర్షికి ప‌రాభ‌వం త‌ప్ప‌లేదు. బుధ‌వారం ముగిసిన మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్ తొలి రౌండ్‌లో ఆక‌ర్షి 21-15, 19-21, 18-21 తేడాతో భార‌త్‌కే చెందిన ఉన్న‌తి చేతిలో ఓడింది. ప్ర‌పంచ స్థాయిలో 38వ ర్యాంక్‌లో కొన‌సాగుతున్న ఆకర్షి ఇటీవ‌లే ముగిసిన చైనా మాస్ట‌ర్స్‌లో కూడా తొలి రౌండ్‌లోనే విఫ‌ల‌మైన విష‌యం తెలిసిందే.

తొలి రౌండ్ గెలిచినా ఆక‌ర్షి.. త‌ర్వాత త‌డ‌బ‌డింది. మిగిలిన రెండు సెట్ల‌లో ఆమెకు ఓటమి త‌ప్ప‌లేదు. హ‌ర్యానాలోని రోహ్‌త‌క్‌కు చెందిన ఉన్న‌తి.. గతేడాది ఒడిషా ఓపెన్ గెలుచుకుని అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది. ఈ ఏడాది అబుదాబి మాస్ట‌ర్స్‌లో కూడా ఆమె స‌మియా ఇమాద్‌ను ఓడించి విజేత‌గా నిలిచింది.

16 yrs young Unnati Hooda stuns compatriot & India’s No. 2 shuttler Aakarshi Kashyap 15-21, 21-19, 21-18 in opening round of Syed Modi India International at Lucknow. #SyedModi2023 pic.twitter.com/CFaGgmt4h1

ఇక మ‌రో భార‌త స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌కూ ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. గ‌త కొంత‌కాలంగా పేల‌వ ఫామ్‌తో కొట్టుమిట్టాడుతున్న శ్రీకాంత్.. 21-23, 21-8 తేడాతో ప్ర‌పంచ 36వ ర్యాంక‌ర్ చియా హో లీ చేతిలో ఓడాడు. గ‌డిచిన 18 బ్యాడ్మింట‌న్ వ‌ర‌ల్డ్ ఫెడ‌రేష‌న్ (బీడ‌బ్ల్యూఎఫ్‌) టోర్నమెంట్‌ల‌లో శ్రీకాంత్ తొలి రౌండ్‌లో ఓడిపోవ‌డం ఇది ప‌దోసారి కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. 38 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో తొలి రౌండ్‌లో పోరాడిన శ్రీకాంత్.. రెండో రౌండ్‌లో మాత్రం పూర్తిగా చేతులెత్తేశాడు.

Srikanth’s misery continues…

Srikanth knocked OUT in opening round of Syed Modi International. He lost to WR 36 Chia Hao Lee 21-23, 8-21.

Its 10th opening round loss for Srikanth in 18 BWF tournaments this year. #SyedModi2023 pic.twitter.com/9HK3r5nLZb

— India_AllSports (@India_AllSports) November 29, 2023