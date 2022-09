September 29, 2022 / 10:57 AM IST

తిరువ‌నంత‌పురం: ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో సూర్య కుమార్ యాద‌వ్ త‌న స‌త్తా చాటాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అజేయంగా అత‌ను 50 ర‌న్స్ చేశాడు. అయితే ఏడో ఓవ‌ర్‌లో ఓ భారీ సిక్స‌ర్ కొట్టాడ‌త‌ను. నోర్జా వేసిన లెగ్‌సైడ్ బంతిని అత‌ను ఫ్లిక్ చేశాడు. ఔట్‌సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకున్న ఆ బంతి.. ఏకంగా థార్డ్‌మ్యాన్ దిశ‌గా సిక్స‌ర్ వెళ్లింది. ఇక త‌ర్వాత బంతిని కూడా అత‌ను బ్యాక్‌వ‌ర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా మ‌రో సిక్స‌ర్ కొట్టాడు. తొలి టీ20లో ద‌క్షిణాఫ్రికాపై 8 వికెట్ల తేడాతో ఇండియా నెగ్గింది. మొద‌ట ద‌క్షిణాఫ్రికా 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల‌కు 106 ర‌న్స్ చేసింది. ఆ త‌ర్వాత భార‌త్ ఆ ల‌క్ష్యాన్ని మ‌రో 20 బంతులు ఉండ‌గానే చేధించింది. రాహుల్ 51, యాద‌వ్ 50 ర‌న్స్‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచారు. స్ట‌న్నింగ్ సిక్స‌ర్ కొట్టిన సూర్య కుమార్ యాద‌వ్ వీడియో ఇదే.

