September 11, 2022 / 06:48 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) ప్ర‌స్తుతం శంక‌ర్‌ (Shankar) డైరెక్ష‌న్‌లో చేస్తున్న చిత్రం ఆర్‌సీ 15 (RC15). ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ (Kiara Advani) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. స్టార్ యాక్ట‌ర్ క‌మ్ డైరెక్ట‌ర్ ఎస్‌జే సూర్య కీ రోల్ చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. కాగా ఎస్‌జే సూర్య ట్విట‌ర్ ద్వారా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్ డేట్ ఇచ్చి మూవీ ల‌వ‌ర్స్ లో జోష్ నింపుతున్నాడు.

తాను జూనియ‌ర్ ఆర్టిస్టుగా ఉన్న‌ప్ప‌టి నుంచి శంక‌ర్‌కు వీరాభిమానిని అని ట్వీట్ చేశాడు. అంతేకా న‌న్బ‌న్‌లో గెస్ట్ రోల్ చేశా..ప్ర‌స్తుతం ఆర్‌సీ 15లో విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నా. నేను క్రియేటివ్ డైరెక్ట‌ర్ శంక‌ర్ అభిమానిగా, ఓ న‌టుడిగా ఆయ‌న‌ను ఎప్పుడూ స్పూర్తిగా తీసుకుంటున్నా..ఆయ‌న నుంచి ఎంతో నేర్చుకుంటున్నా..అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు. ఈ ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఆర్సీ 15లో రాజోలు బ్యూటీ అంజ‌లి, క‌న్న‌డ న‌టుడు జ‌య‌రామ్, టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్లు న‌వీన్ చంద్ర, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. దిల్‌రాజు అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఎస్ థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. ప్ర‌స్తుతం ఇండియన్ 2 సినిమా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసే ప‌నిలో ఉన్నాడు శంక‌ర్‌. ఈ సినిమా త‌ర్వాత ఆర్‌సీ 15 షెడ్యూల్ మొద‌లుపెట్ట‌నున్నాడు.

#WOW dir @shankarshanmugh sir🥰🙏 peeped his sets when I was junior artist , did a cameo in nanban, now as antagonist🙏- same command, more energy pulled the best from everyone🥰am continuously admiring & learning a lot fromU sir as a fan & as an actor in Ur set🙏 #RC15 JUST KEKA

— S J Suryah (@iam_SJSuryah) September 11, 2022