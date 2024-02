February 18, 2024 / 10:40 AM IST

IND vs ENG 3rd Test : రాజ్‌కోట్ టెస్టులో భార‌త యువ బ్యాట‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(91) సెంచ‌రీ చేజార్చుకున్నాడు. టామ్ హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో అనూహ్యంగా ర‌నౌట‌య్యాడు. నైట్ వాచ్‌మ‌న్ కుల్దీప్ యాద‌వ్(26) ఆడిన బంతి స్టోక్స్ వేగంగా హ‌ర్ట్లే వైపు విసిరాడు. అది గ‌మ‌నించిన గిల్ నాన్ స్ట్ర‌క్‌వైపు పరిగెత్తాడు. కానీ, అప్ప‌టికే బంతి అందుకున్న అత‌డు వికెట్ల‌ను గిరాటేశాడు.

దాంతో, గిల్ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ చేరాడు. మూడో రోజు సెంచ‌రీ త‌ర్వాత రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా వెనుదిరిగిన య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(104) క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం టీమిండియా స్కోర్… 247/3. ప్ర‌స్తుతానికి రోహిత్ సేన‌373 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.

