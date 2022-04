April 16, 2022 / 09:55 AM IST

ముంబై: స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ పేస్ బౌల‌ర్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. కోల్‌క‌తాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జ‌ట్టు కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌ను బౌల్డ్ చేసిన తీరు హైలెట్‌. లైన్ అండ్ లెన్త్ బౌలింగ్‌తో పాటు యార్క‌ర్ల‌ను ధీటుగా వేస్తున్న ఉమ్రాన్ ఓ సూప‌ర్ బంతితో అయ్య‌ర్‌ను ఔట్ చేశాడు. 149 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో మాలిక్ వేసిన యార్క‌ర్‌కు అయ్య‌ర్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఇక స‌మ‌యంలో ప్లేయ‌ర్స్ డ‌గౌట్‌లో ఉన్న డెయిల్ స్టెయిన్ తెగ సంతోషంతో గంతులేశాడు. అక్క‌డే ఉన్న ముర‌ళీధ‌ర‌న్‌తో ఆ మూమెంట్‌ను అత‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇదే. అయితే శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ విజ‌యం సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టుకు బౌలింగ్ కోచ్‌గా స్టెయిన్ కొన‌సాగుతున్నాడు. బౌల‌ర్ ఉమ్రాన్ మాలిక్‌కు ఇటీవ‌ల స్టెయిన్ కొన్ని స‌ల‌హాలు ఇచ్చాడు. మాలిక్ స్పీడ్ బాగుంద‌ని, కానీ కొన్ని మెళ‌కువ‌ల‌తో బౌలింగ్ చేస్తే అత‌ను గొప్ప బౌల‌ర్ అవుతాడ‌ని స్టెయిన్ తెలిపాడు.

Dale Steyn's reaction to Umran Malik's yorker to Shreyas Iyer is 🔥 pic.twitter.com/ZtYjiI6pqt

— ChaiBiscuit (@Biscuit8Chai) April 15, 2022