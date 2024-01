January 9, 2024 / 04:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: శ్రీరాముడిపై బాలీవుడ్ సింగ‌ర్ హ‌రిహ‌ర‌న్ పాడిన పాట‌ను ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ సాంగ్ వీడియోను పోస్టు చేసిన ఆయ‌న‌.. రామ భ‌జ‌న అద్భుతంగా ఉంద‌ని మోదీ పేర్కొన్నారు. స‌బ్‌నే పుకారా శ్రీరామ్‌జీ .. దేనా హ‌మే స‌హ‌రా శ్రీరామ్‌జీ సాంగ్ ను హ‌రిహ‌ర‌న్ పాడారు.

అయితే ఈ పాట‌ను సుమారు 25 ఏళ్ల క్రితం పాడిన‌ట్లు హ‌రిహ‌ర‌న్ ఓ వార్తా ఏజెన్సీకి ఇచ్చిన ఇంట‌ర్వ్యూలో తెలిపారు. జ‌న‌వ‌రి 22వ తేదీన జ‌ర‌గ‌నున్న ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట‌కు వెళ్తున్న‌ట్లు చెప్పారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi posts about singer Hariharan and his song ‘Sabne Tumhe Pukara Shri Ram Ji..’ with words of appreciation on social media platform ‘X’.

Singer Hariharan says “This is an old song, I sung this around 20-25 years ago…I was really surprised… pic.twitter.com/6k2frPLciG

— ANI (@ANI) January 9, 2024