February 15, 2024 / 03:30 PM IST

Zainab Ali Naqvi : పాకిస్థాన్ టెన్నిస్ సంచ‌ల‌నం జైన‌బ్ అలీ న‌ఖ్వీ(Zainab Ali Naqvi) గుండెపోటుతో మృతి చెందింది. సోమ‌వారం ఆమె త‌న సొంత ఇంట్లోనే మ‌ర‌ణించిన‌ట్టు డాక్ట‌ర్లు చెప్పారు. 23 ఏండ్ల జైన‌బ్ ఐటీఎఫ్(ITF) టోర్న‌మెంట్ కోసం ఇస్లామాబాద్‌లోని త‌మ‌ ఇంటి వ‌ద్ద‌నే సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. సోమ‌వారం ప్రాక్టీస్ అనంత‌రం స్నానం చేయ‌డానికి బాత్‌రూమ్‌కి వెళ్లింది. అక్క‌డే జైన‌బ్‌కు ఛాతీలో నొప్పి వ‌చ్చింది. దాంతో, ఆమె అక్క‌డే కుప్ప‌కూలిపోయింది.

ఈ విష‌యం తెలిసిన‌ కుటుంబ‌స‌భ్యులు ఆమెను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ, అప్పటికే జైన‌బ్ గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. దాంతో, టెన్నిస్‌లో ఉన్న‌త శిఖ‌రాలు అధిరోహించాల‌నుకున్న జైన‌బ్ జీవితం విషాదంగా ముగిసింది.

🚨JUST IN: Zainab Ali Naqvi, tennis player from #Karachi, passed away in #Islamabad.

The 23-year-old was in the capital for an #ITF tournament.

As per sources, Zainab went to take a bath after a match and was later found lifeless. #SamaaTV @HuzaifaKhan021… pic.twitter.com/u67w1T4niv

— SAMAA TV (@SAMAATV) February 13, 2024