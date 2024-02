February 15, 2024 / 02:52 PM IST

IND vs ENG 3rd Test : తొలి రెండుటెస్టుల్లో భారీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయిన కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(105 నాటౌట్ 162 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) మూడో టెస్టులో సెంచ‌రీ సాధించాడు. ఒత్తిడిలోనూ కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడిన హిట్‌మ్యాన్ శ‌త‌కంతో జ‌ట్టును ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిపాడు. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 11వ సెంచ‌రీ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

టీ సెష‌న్ త‌ర్వాత‌ రెహాన్ అహ్మ‌ద్ బౌలింగ్‌లో రెండు ర‌న్స్ తీసిన రోహిత్ వంద పూర్తి చేసుకున్నాడు. దాంతో ఓపెన‌ర్‌గా మూడో సెంచ‌రీ బాదిన నాలుగో భార‌త క్రికెట‌ర్‌గా రోహిత్ రికార్డు సృష్టించాడు. అత‌డి కంటే ముందు విజ‌య్ మ‌ర్చంట్(Vijay Merchant), ముర‌ళీ విజ‌య్(Murali Vijay), కేఎల్ రాహుల్‌(KL Rahul)లు ఈ ఫీట్ సాధించారు.

💯! 👍 👍

Captain leading from the front & how! 🙌 🙌

Well played, Rohit Sharma 👏 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5pje#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BAfUCluE2H

— BCCI (@BCCI) February 15, 2024