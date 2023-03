March 6, 2023 / 09:19 PM IST

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈవెంట్‌ 95వ అకాడమీ అవార్డ్స్‌ సెర్మనీ. మార్చి 12న లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో ఆస్కార్‌ అవార్డుల (Oscars Ceremony) కార్యక్రమం గ్రాండ్‌గా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. కాగా ఈ కార్యక్రమం స్ట్రీమింగ్‌ అయ్యే ప్లాట్‌ఫాం ఏంటనే దానిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం డిస్నీ+హాట్‌ స్టార్‌ (Disney Plus Hotstar)లో ఆస్కార్ సెర్మనీ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

భారత కాలమానం ప్రకారం మార్చి 13న ఉద‌యం 5:30 గంటల నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇదే విషయాన్ని డిస్నీ + హాట్‌స్టార్‌ ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంది. ఆస్కార్ ఈవెంట్‌లో బాలీవుడ్ నటి దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone) వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రజెంటర్‌గా వ్యవహరించనుంది. బాలీవుడ్‌ భామ ప్రియాంకా చోప్రా తర్వాత ఆస్కార్‌ ఈవెంట్‌లో సందడి చేయనున్న రెండో భారతీయ నటిగా దీపికాపదుకొనే నిలువనుంది.

హాలీవుడ్‌ యాక్టర్లు రిజ్‌ అహ్మద్‌, ఎమిలీ బ్లంట్‌, సామ్యూల్‌ ఎల్‌ జాక్సన్‌, డ్వానే జాన్సన్‌, జోయ్‌ సల్దానా, జెన్నిఫర్‌ కొన్నెల్లీ ఈ ఏడాది అకాడమీ అవార్డ్సులో సందడి చేసే వారి జాబితాలో ఉన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ నుంచి బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో నాటు నాటు ఆస్కార్‌ ఫైనల్ నామినేషన్స్ లో మెరిసిన విషయం తెలిసిందే.

డిస్నీ+హాట్‌ స్టార్‌ ట్వీట్..

Movies are dreams you can never forget.

Come celebrate the dream makers at the 95th Oscars🎥#Oscars95

Streaming on March 13, 5:30 AM. pic.twitter.com/UaZmse9Tif

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) March 6, 2023