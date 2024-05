May 31, 2024 / 09:02 PM IST

T20 World Cup : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సంగ్రామానికి మ‌రో కొన్ని గంటల్లో తెర‌లేవ‌నుంది. ఐసీసీ టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్(T20 World Cup 2024) 9వ సీజ‌న్ అమెరికా గ‌డ్డ‌పై ఆరంభం కానంది. ఫార్మాట్ పేరుకు త‌గ్గ‌ట్టే ఈసారి టైటిల్ వేట‌లో 20 జ‌ట్లు అమీతుమీకి సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. ఇప్ప‌టికే వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లతో జ‌ట్టు కూర్పుపై ఓ అంచానాకు వ‌చ్చేశాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో అమెరికా(USA), వెస్టిండీస్(West Indies) సంయుక్తంగా ఆతిథ్య‌మిస్తున్న మెగా టోర్నీలో రికార్డులు బ‌ద్ద‌లు కొట్టేది ఎవ‌రు? వికెట్ల వీరుడిగా నిలిచేది ఎవ‌రు? అనే చ‌ర్చ‌లు జోరుందుకున్నాయి.

గ‌త సీజ‌న్ల‌లో ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌’గా నిలిచిన బ్యాట‌ర్లు మ‌ళ్లీ ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించేందుకు రెడీ అయ్యారు. మ‌రోవైపు బౌల‌ర్లు సైతం వికెట్ల వేట‌కు కాచుకొని ఉన్నారు. గ‌త 9 సీజ‌న్ల‌లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లో దుమ్మురేపింది ఎవ‌రంటే.?

ఐసీసీ 2007లో తొలిసారి టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను ప్ర‌వేశపెట్టింది. ఆ ఏడాది ఎంఎస్ ధోనీ(MS Dhoni) సార‌థ్యంలోని టీమిండియా చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి పాకిస్థాన్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రింది. ఆ ఎడిష‌న్‌లో పాక్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాహిద్ ఆఫ్రిది(Shaheed Afridi) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ’గా ఎంపిక‌య్యాడు. 2009లో తిల‌క‌రత్నే దిల్షాన్(శ్రీలంక‌), 2010 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో కెవిన్ పీట‌ర్స‌న్‌(ఇంగ్లండ్) ఈ అవార్డును అందుకున్నారు.

