April 5, 2022 / 11:20 AM IST

ముంబై : స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ సీఈవో కావ్యా మార‌న్‌కు క‌లిసి రావ‌డం లేదు. ఐపీఎల్ టోర్నీలో ఈ ఏడాది వ‌రుస‌గా రెండ‌వ మ్యాచ్‌ను హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు ఓడిపోయింది. దీంతో ఆ టీమ్ ఓన‌ర్ కావ్యా మార‌న్ కొంత దిగులుకు లోనైట్టు క‌నిపించింది. ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్ హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు 12 ర‌న్స్ తేడాతో ఓట‌మి పాలైంది. ఆ స‌మ‌యంలో స్టాండ్స్‌లో ఉన్న కావ్యా మార‌న్ చాలా విషాదంతో ఉన్న‌ట్లు క‌నిపించారు. స‌న్ గ్రూప్ ఓన‌ర్ క‌ళానిధి మార‌న్ కూతురైన‌ కావ్యా మార‌న్ ఫోటోలు ఇప్పుడు వైర‌ల్ అయ్యాయి. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ వ‌రుస ఓట‌మితో నిరుత్సాహానికి గురైన కావ్యా ఫోటోల‌పై నెటిజెన్లు కామెంట్స్‌తో చెల‌రేగిపోతున్నారు.

#KaviyaMaran's expressions are the same expressions Tamil people had when they found out about the illegal wealth acquired by the #Maran family (with their political connections). #dayanidhimaran #KalanithiMaran #Maaran pic.twitter.com/dloXO1GU4M

— Nyayasthan (@nyayasthan) April 4, 2022