ఇదేం మాయ‌.. జో రూట్ బ్యాట్ చూశారా.. వీడియో

June 6, 2022 / 02:35 PM IST

లండ‌న్‌: న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్ విజ‌యం సాధించింది. మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్ అద్భుత‌మైన త‌న బ్యాటింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. రెండ‌వ ఇన్నింగ్స్‌లో 115 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. అయితే జో రూట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో పిచ్‌లో ఓ అద్భుతం జ‌రిగింది. నాన్‌స్ట్ర‌యిక‌ర్ ఎండ్‌లో జో రూట్ ఉన్న స‌మ‌యంలో అత‌ని చేతిలోని బ్యాట్ పిచ్‌పై నిల‌బ‌డింది. చేతితో ప‌ట్టుకోకున్నా.. బ్యాట్ క్రీజ్‌లో నిల‌బ‌డి ఉండ‌డం ఆశ్చర్యాన్ని క‌లిగిస్తోంది. బౌల‌ర్ ర‌న‌ప్ తీసుకుంటున్న స‌మ‌యంలో.. రూట్ బ్యూట్ క్రీజ్‌లో ఉన్న తీరు అంద‌ర్నీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఆ సంఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియోను చూడాల్సిందే. ఆ వీడియోపై ఆన్‌లైన్‌లో కామెంట్లు హోరెత్తుతున్నాయి.

I knew @root66 was talented but not as magic as this……. What is this sorcery? @SkyCricket #ENGvNZ 🏏 pic.twitter.com/yXdhlb1VcF

— Ben Joseph (@Ben_Howitt) June 5, 2022