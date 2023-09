September 2, 2023 / 08:03 PM IST

Minister KTR | ఐటీ రంగాన్ని ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలకు విస్తరించాలన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు అత్యంత వేగంగా కార్యరూపం దాలుస్తున్నాయని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. వరంగల్‌, ఖమ్మం, కరీంనగర్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్‌ తర్వాత మరో ద్వితీయ శ్రేణి నగరమైన నల్గొండలో ఐటీ హబ్‌ ప్రారంభం కాబోతుందని తెలిపారు. మరికొద్ది వారాల్లోనే ఐటీ హబ్‌ ప్రారంభిస్తామని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. అలాగే.. సింగపూర్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నికైన భారత సంతతి వ్యక్తి ధర్మాన్‌ షణ్ముగరత్నానికి మంత్రి కేటీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Telangana Govt’s efforts to develop IT sector in Tier 2 towns is going on at a brisk pace

After Warangal, Khammam, Karimnagar, Mahbubnagar, Siddipet and Nizamabad now it’s Nalgonda

In a few weeks from now, Nalgonda will have its own IT Hub pic.twitter.com/1wwtc2tfc3

— KTR (@KTRBRS) September 2, 2023