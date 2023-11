November 5, 2023 / 12:03 PM IST

Guntur Kaaram Movie | సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘గుంటూరు కారం'(Guntur Kaaram). శ్రీలీల కథానాయిక. హారిక అండ్‌ హాసిని క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌.రాధాకృష్ణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతికి విడుదలవుతున్న భారీ అంచనాలున్న సినిమాల్లో ‘గుంటూరు కారం’ ఒక‌టి. మహేశ్‌ – త్రివిక్రమ్‌ శైలి మాస్‌ అంశాలతో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇక ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు సంబంధించిన ఓ అప్‌డేట్‌ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సాంగ్ సోష‌ల్ మీడియాలో లీక్ అవ్వ‌డంతో మేక‌ర్స్ వేగం పెంచారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫస్ట్‌ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ చేశారు.

ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ మహేష్ ఫ్యాన్స్ క‌ళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న గుంటూరు కారం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను వ‌చ్చే మంగ‌ళవారం (న‌వంబ‌ర్ 07) రిలీజ్ చేయ‌బోతున్నారు మేక‌ర్స్. అయితే అంత‌కంటే ముందే ఫ్యాన్స్‌ను ఖుషి చేయ‌డం కోసం మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. తాజాగా ఈ ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ‘ధ‌మ్ మసాలా’ (Dum Masala)కు సంబంధించి ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు.

“ఎదురొచ్చే గాలి… ఎగరేస్తున్నా చొక్కా పై గుండీ… ఎగబడి ముందరకే వెళ్ళిపోతాది నేనెక్కిన బండి. ధమ్ మసాలా బిర్యానీ.. ఎర్ర కారం… అర కోడి, నీంబు సోడా… ఫుల్ బీడీ, గుద్ది పారేయి గుంటూరునే” అంటూ సాగిన లిరిక్స్ రిపీట్ మోడ్ లో వినేలా చేస్తున్నాయి. మరి ఈ సాంగ్ ఫుల్ వెర్షన్ వ‌చ్చాక ఎన్ని రికార్డులు కొడుతుందో చూడాలి.

The highly Inflammable Superstar 🌟 @urstrulyMahesh is here to IGNITE the screens with a MASS BLAST! 💥🔥#GunturKaaaram First single #DumMasala Promo Out Now – https://t.co/KF1FE19RNE

A @MusicThaman Musical 🎹🥁

✍️ @ramjowrites

🎤 #SanjithHegde

Full Song out on Nov 7th! 🌶…

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) November 5, 2023