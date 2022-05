May 24, 2022 / 03:32 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: దావోస్‌లో జ‌రుగుతున్న వ‌ర‌ల్డ్ ఎక‌నామిక్ ఫోర‌మ్‌లో తెలంగాణ ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్ర‌త్యేక కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు. ఏఐ ఆన్ ద స్ట్రీట్‌: మేనేజింగ్ ట్ర‌స్ట్ ఇన్ ద ప‌బ్లిక్ స్క్వేర్ అన్న అంశంపై జ‌రిగిన చ‌ర్చ‌లో మంత్రి కేటీఆర్ త‌న అభిప్రాయాల‌ను పంచుకున్నారు. ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో అనుసంధాన‌మైన ఫేషియ‌ల్ రిక‌గ్నిష‌న్ టెక్నాల‌జీ వాడ‌కంపై ఉన్న స‌వాళ్ల అంశాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న మాట‌ల్లో ప్ర‌స్తావించారు. ఫేషియ‌ల్ రిక‌గ్నిష‌న్ టెక్నాల‌జీ వాడ‌కంపై ప్ర‌జ‌ల విశ్వాసాన్ని జ‌యించాల్సి ఉంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఫేషియ‌ల్ డేటా వినియోగం విష‌యంలో ప్ర‌భుత్వం నిష్ప‌క్ష‌తపాతంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తుంద‌ని అన్నారు. అవ‌స‌రం అయితే త‌ప్పా పౌరుల‌పై నిఘా ఉండ‌ద‌న్నారు.

Big challenge in using technologies like Facial Recognition coupled with AI, is for us to be able to gain citizens’ confidence that the Govt. is unbiased in their use of data & citizens are not surveilled unless they have been notified: Minister @KTRTRS

