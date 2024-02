February 16, 2024 / 01:30 PM IST

Dhruv Jurel : రాజ్‌కోట్ టెస్టుతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అరంగేట్రం చేసిన ధ్రువ్ జురెల్(Dhruv Jurel) అద‌ర‌హో అనిపించాడు. జ‌ట్టు ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డిన స‌మ‌యంలో విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి కెప్టెన్, సెలెక్ట‌ర్లు త‌న‌పై పెట్టుకున్న న‌మ్మ‌కాన్ని నిల‌బెట్టాడు. సినియ‌ర్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌(R Ashwin)తో క‌లిసి భార‌త్ స్కోర్ 400 దాటించాడు. అయితే.. హాఫ్ సెంచ‌రీకి 4 ప‌రుగుల దూరంలో వికెట్ పారేసుకున్నాడు.

రెహాన్ అహ్మ‌ద్ బౌలింగ్‌లో భారీ సిక్స‌ర్ బాదిన జురెల్.. ఆ త‌ర్వాత వికెట్ కీప‌ర్ బెన్ ఫోక్స్ చేతికి చిక్కాడు. అయితేనేం ప‌లు రికార్డుల‌ను ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ బ్రేక్ చేశాడు. అరంగేట్రం మ్యాచ్ ఒక ఇన్నింగ్స్‌లో మూడు సిక్స‌ర్లు బాదిన రెండో భార‌త ఆట‌గాడిగా జురెల్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. 2017లో శ్రీ‌లంక‌పై హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya) మూడు సిక్సర్లు బాదాడు.

