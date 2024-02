February 22, 2024 / 11:47 AM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్ రేప‌టితో షురూ కానుంది. దాంతో టోర్నీ ఆరంభ వేడుక‌ల్ని(Opening Ceremony) ఘ‌నంగా నిర్వ‌హించేందుకు బీసీసీఐ ప్లాన్ చేస్తోంది. ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీల‌తో డాన్స్ షో ఏర్పాటు చేసింది. ఆరంభ వేడుక‌లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్(Shah Ruh Khan) ప్ర‌త్యేక ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇస్తాడ‌ని బీసీసీఐ వెల్ల‌డించింది.

ఇటీవ‌లే ‘డుంకీ’ సినిమాతో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించిన షారుక్.. త‌నదైన స్పెప్పులతో చిన్న‌స్వామి స్టేడియాన్ని హోరెత్తించేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. షారుక్‌తో పాటు కార్తిక్ ఆర్య‌న్‌(Karthik Aryan),షేర్షా ఫేమ్ సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా(Sidharth Malhotra), వ‌రుణ్ ధావ‌న్, షాహిద్ క‌పూర్, టైగ‌ర్ ష్రాఫ్‌లు సైతం త‌మ డాన్స్‌ల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.

బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ఫిబ్ర‌వ‌రి 23న డ‌బ్ల్యూపీఎల్ రెండో సీజ‌న్ ఆరంభం కానుంది. సాయంత్రం 6ః30 గంట‌ల‌కు ఓపెనింగ్ సెర‌మొనీని నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ జ‌ట్టు తొలి మ్యాచ్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. మార్చి 15న ఎలిమినేట‌ర్ పోరు. మార్చి 17న ఫైన‌ల్ నిర్వ‌హించ‌నున్నారు.

