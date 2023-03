March 13, 2023 / 12:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ : భార‌త‌ సినీ రంగ ఖ్యాతిని ఖండాంత‌రాల్లో చాటిచెపుతూ తెలుగు పాట ‘నాటు నాటు’ న‌వ్య చరిత్ర సృష్టించింది. ఉత్తమ ఒరిజినల్‌ స్కోర్‌ విభాగంలో ఈ పాట‌ ఆస్కార్‌ (oscars 2023) పురస్కారాన్ని అందుకుంది. నాటు నాటు పాటకు అరుదైన అవార్డు ద‌క్క‌డంతో ప్ర‌ముఖులంతా ద‌ర్శ‌క‌ధీరుడు రాజ‌మౌళి బృందాన్ని ప్ర‌శంస‌ల్లో ముంచెత్తుతున్నారు.

Energy, optimism, partnership, winning against odds. #NaatuNaatu is not just a song: it’s a mini-epic movie. No wonder it had people everywhere rising to their feet. Even at the #Oscars I bow low to @ssrajamouli MM Keeravani & Chandrabose. 🙏🏽pic.twitter.com/6urWNclql5

— anand mahindra (@anandmahindra) March 13, 2023