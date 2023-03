March 13, 2023 / 11:51 AM IST

Oscars 2023 | ఆస్కార్‌ (Oscar) అవార్డు గెలుపొందిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) చిత్ర బృందానికి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జక్కన రాజమౌళి (Rajamouli), సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి, రచయిత చంద్రబోస్‌పై దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నాటు నాటు పాటను ఏండ్ల తరబడి స్మరించుకుంటారని ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అనగా, రాజమౌళి ధైర్యం, దార్శనికతతోనే ఈ అద్భుతం సాకారమైందని చిరంజీవి (Chiranjeevi), భారతీయులు గర్విస్తున్న క్షణాలివి అని పవన్‌ కల్యాణ్‌, తెలంగాణ సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేసిందని మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ (Minister Srinivas goud) అన్నారు.

రాజమౌళి బృందానికి ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. నాటు నాటుకు ఆస్కార్‌తో భారత్‌ గర్వపడుతోందని చెప్పారు. కీరవాణి, చంద్రబోస్‌ను అభినందించారు. ఈ పాట ప్రపంచమంతా పేరు తెచ్చుకుందన్నారు. నాటు నాటు పాటను ఏండ్ల తరబడి స్మరించుకుంటారని చెప్పారు.

Exceptional!

The popularity of ‘Naatu Naatu’ is global. It will be a song that will be remembered for years to come. Congratulations to @mmkeeravaani, @boselyricist and the entire team for this prestigious honour.

India is elated and proud. #Oscars https://t.co/cANG5wHROt

— Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2023