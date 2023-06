June 15, 2023 / 06:39 PM IST

Nijat Masood : ఫార్మాట్ ఏదైనా స‌రే.. ఆరంగ్రేటం మ్యాచ్‌లో అద‌ర‌గొట్టాల‌ని ప్ర‌తి క్రికెట‌ర్ క‌ల కంటాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్ పేస‌ర్ నిజ‌త్ మ‌సూద్(Nijat Masood) కూడా తొలి మ్యాచ్‌లోనే స‌త్తా చాటాలి అనుకున్నాడు. అనుకున్న‌ట్టుగానే సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో ఐదు వికెట్లు తీశాడు. అంతేకాదు టెస్టుల్లో తొలి బంతికే వికెట్ తీసిన ఏడో బౌల‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో మ‌సూద్ చెల‌రేగాడు.

ఒకే ఓవ‌ర్లో ముష్ఫిక‌ర్ ర‌హీం(47), తైజుల్ ఇస్లాం(0)ను డ‌కౌట్ చేసి బంగ్లాకు షాకిచ్చాడు. మొమినుల్ హ‌క్‌(15)ను ఔట్ చేసి ఐదో వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ ఎడ‌మ చేతివాటం పేస‌ర్‌ 16 ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు మెయిడెన్స్ వేశాడు. 79 ర‌న్స్ ఇచ్చి 5 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

FIVE WICKETS on Debut! ️💥

Sensational bowling from Nijat Masoud as he gets a 5️⃣-wicket haul for Afghanistan in his debut Test Match. 👏

Well done on an incredible bowling performance! 👏#AfghanAtalan | #BANvAFG2023 | #XBull pic.twitter.com/iH8Q5b3cFQ

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 15, 2023