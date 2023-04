April 21, 2023 / 01:17 PM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్ : పెన్ష‌న్ కోసం విరిగిన కుర్చీ సాయంతో చెప్పుల్లేకుండా కిలోమీట‌ర్ల దూరం న‌డిచిన వృద్ధురాలు (70) తీరా బ్యాంకుకు వెళ్లినా పెన్ష‌న్ సొమ్ము విత్‌డ్రా చేసుకోలేక‌పోయింది. ఒడిషాలోని న‌వ‌రంగ‌పూర్ జిల్లా జ‌రిగావ్ బ్లాక్‌లో ఏప్రిల్ 17న ఈ ఘ‌ట‌న‌ జ‌ర‌గ్గా, ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల‌వుతోంది.

#WATCH | A senior citizen, Surya Harijan walks many kilometers barefoot with the support of a broken chair to reach a bank to collect her pension in Odisha's Jharigaon

SBI manager Jharigaon branch says, "Her fingers are broken, so she is facing trouble withdrawing money. We'll… pic.twitter.com/Hf9exSd0F0

— ANI (@ANI) April 20, 2023