July 15, 2023 / 03:21 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎడతెగకుండా వర్షం పడుతోంది. దాంతో లోయలు, కొండలతో కూడిన చార్‌ధామ్‌ మార్గాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యుమునోత్రి, బద్రీనాథ్‌ మార్గాల్లో పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉన్నది. వర్షాల కారణంగా చామి పట్టణ సమీపంలో యమునోత్రి హైవే 123 పై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దాంతో ఆ హైవేను పూర్తిగా మూసివేశారు.

అదేవిధంగా బద్రీనాథ్‌ మార్గంలో కూడా వర్షాలవల్ల కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. చమోలీ జిల్లాలో పలుచోట్ల హైవేపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దాంతో ఆ మార్గాన్ని కూడా తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. పితోరగఢ్‌ జిల్లాలో కూడా దార్చులా-తవాఘాట్‌-లిపులేఖ్‌ రహదారిలోని ఐదారు ప్రాంతాల్లో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు విరిగిపడ్డాయి. దాంతో ఆ రహదారిని కూడా మూసివేశారు.

#WATCH | Badrinath highway is blocked due to a landslide at Pagal Nala in Pipalkoti of Chamoli district, Uttarakhand; road restoration work underway pic.twitter.com/ko8PPGel8Z

#WATCH | Landslide blocks road near Dobat CISF camp in the border tehsil of Dharchula in Pithoragarh district of Uttarakhand pic.twitter.com/vsctTH9aAX

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023