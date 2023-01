రెజ్లర్లకు మద్దతు ప్రకటించిన బాక్సర్‌ విజేందర్‌ సింగ్‌

January 20, 2023 / 11:43 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మహిళా రెజర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న బీజేపీ ఎంపీ, భారత రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ) బ్రిజ్‌ భూషణ్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ను పదవి నుంచి తొలగించాల్సిందేనని రెజ్లర్లు పట్టుడుతున్నారు. ఆయనను జైలుకు పంపే వరకు ఆందోళన విరమించబోమని స్పష్టంచేశారు. ఢిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద వరుసగా మూడో రోజు కూడా వారు తమ నిరసనను కొనసాగిస్తున్నారు. వారికి ప్రముఖ బాక్సింగ్‌ క్రీడాకారుడు విజేందర్‌ సింగ్‌ మద్దతు ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఉదయం జంతర్‌మంతర్‌ వద్దకు చేరుకున్న విజేందర్‌.. వారితో కలిసి నిరసనవ్యక్తం చేశారు. రెజ్లర్లను కలిసేందుకే తాను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాడు.

Boxer Vijender Singh joins wrestlers' protest against the Wrestling Federation of India, at Jantar Mantar in Delhi

"I've come here to meet the wrestlers today," he says. pic.twitter.com/qUXBK0Oc0o

— ANI (@ANI) January 20, 2023