Watch: యువతిని జంతువు మాదిరిగా రోడ్డుపై తీసుకెళ్లిన మహిళ.. వీడియో వైరల్‌

February 15, 2024 / 06:06 PM IST

ముంబై: ఒక యువతిని జంతువు మాదిరిగా రోడ్డుపై నడిపించి మరో మహిళ తీసుకెళ్లింది. (Woman Walking like Animal) ఆ యువతి మెడకు ఉన్న బెల్ట్‌ను చేతిలో పట్టుకుని లాక్కెల్లింది. ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మీరా-భయందర్‌ ప్రాంతంలోని రద్దీ రోడ్డు పక్కగా ఒక మహిళను మరో మహిళ కుక్క మాదిరిగా తీసుకెళ్లింది. గొలుసు మాదిరిగా మెడలో బెల్ట్‌ ధరించిన ఆ మహిళ కాళ్లు, చేతులతో జంతువు మాదిరిగా నడిచింది. స్థానికులు ఇది చూసి షాక్‌ అయ్యారు. మరి కొందరు వారిద్దరినీ నిర్లక్ష్యంగా చూశారు. సోషల్‌ మీడియాలో రీల్‌ కోసమా లేక జంతు హింసపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఆ మహిళలు ఇలా చేశారా? అని కొందరు చర్చించుకున్నారు.

కాగా, ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న కొందరు తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో రికార్డ్‌ చేసిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. ముంబైకి ఏమైందని ఒకరు ప్రశ్నించారు. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కోసం ఇంతగా దిగజారిపోయారా? అని మరొకరు విమర్శించారు. ఆ ఇద్దరు మహిళలపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని మరి కొందరు డిమాండ్‌ చేశారు.

What happened to Mumbai? How can people go to this low for views on social media?@MumbaiPolice @mieknathshinde is this kind of act allowed at public places? pic.twitter.com/uc7l5zGrU9

— Thummar Ankit 🇮🇳 (@mathrunner7) February 14, 2024