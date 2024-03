woman stabs live in partner | కుమారుడి కళ్లేదుటే.. సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపిన మహిళ

March 1, 2024 / 05:35 PM IST

కోల్‌కతా: ఒక మహిళ తన కుమారుడి కళ్ల ముందే సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపింది. (woman stabs live in partner) ఆ తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆ మహిళను అరెస్ట్‌ చేశారు. ఆమె కుమారుడ్ని బంధువులకు అప్పగించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజధాని కోల్‌కతాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. 32 ఏళ్ల సంహతి పాల్ తన భర్త నుంచి విడిపోయింది. ఆమె ప్రొఫెషనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్. ఫొటోగ్రాఫర్‌ అయిన 30 ఏళ్ల సార్థక్ దాస్‌తో సహజీవనం చేస్తున్నది. చిన్న పిల్లవాడైన కుమారుడితో కలిసి అతడితో ఉంటున్నది.

కాగా, కొన్ని రోజులుగా సంహతి, సార్థక్‌ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం సార్థక్‌ను పదునైన కత్తితో పలుమార్లు పొడిచింది. దీంతో రక్తం మడుగుల్లో పడి అతడు చనిపోయాడు. అనంతరం ఆమె పోలీసులకు ఫోన్‌ చేసి ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు ఆ అపార్ట్‌మెంట్‌కు చేరుకున్నారు. సార్థక్‌ మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడ్ని హత్య చేసిన సంహతిని అరెస్ట్‌ చేశారు. కుమారుడైన పిల్లవాడిని ఆమె తండ్రి కుటుంబానికి అప్పగించారు.

మరోవైపు హత్యకు కొన్ని గంటల ముందు సార్థక్ దాస్ తన సోషల్‌ మీడియాలో ఒక పోస్ట్‌ చేశాడు. అతడు, సంహతి పాల్, ఆమె కొడుకుతో కలిసి ఉన్న ఫొటో షేర్‌ చేశాడు. ‘ఫ్యామిలీ’ అని శీర్షిక పెట్టాడు. అలాగే తన రిలేషన్‌ స్టేటస్‌ను ‘ఎంగేజ్డ్‌’గా మార్చాడు. అయితే ఈ ఫొటో పోస్ట్‌ చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామి సంహతి అతడ్ని దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హత్య చేసింది. పోలీసులు ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

32 year old Sanghati Paul stabbed her 30 year old live-in partner Sarthak Das to death in Kolkata

The duo met online & started living together along with Sanghati's son from previous marriage.

Sarthak posted this pict just 2 days ago. Neighbours say they fought frequently pic.twitter.com/Rc4IExT7Cv

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 1, 2024