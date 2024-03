March 28, 2024 / 04:50 PM IST

ANI reporter | కర్ణాటకకు చెందిన ANI రిపోర్టర్.. పీటీఐ (Press Trust of India) మహిళా జర్నలిస్టును చెంపమీద కొట్టాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. లోక్‌స‌భ ఎన్నికలలో భాగంగా కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన బ‌హిరంగ‌ సభలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇక ఈ ఘ‌ట‌న‌పై పీటీఐతో పాటు ప‌లు జ‌ర్న‌లిస్టు సంఘాలు, ఏఎన్ఐ(ANI)కి వ్య‌తేరేకంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. మ‌రోవైపు ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ANI రిపోర్టర్ మీదా FIR నమోదు చేసిన‌ట్లు పీటీఐ వెల్ల‌డించింది.

VIDEO | Abominable behaviour by ANI (@ANI) reporter who physically assaulted and verbally abused with sexual expletives a young PTI female reporter at a press event (@DKShivakumar @DKSureshINC) in Bengaluru today. Does ANI (@smitaprakash) condone such behaviour by its staffer?… pic.twitter.com/kZhz8MleoC

— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2024