May 26, 2023 / 06:53 PM IST

ముంబై : దేశ‌వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు మండుతున్న వేళ‌ ఓ మ‌హిళ రిక్షా వాలాలు, వీధి వ్యాపారుల‌కు ఉచితంగా ట‌వ‌ల్స్ పంపిణీ చేసిన వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌లవుతోంది. ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో ఖుషీ పాండే షేర్ చేశారు. ఉష్ణోగ్ర‌తలు రాబోయే రోజుల్లో పెరుగుతాయ‌ని ఐఎండీ వార్నింగ్ నేప‌ధ్యంలో రోజంతా క‌ష్ట‌ప‌డి ప‌నిచేసే రిక్షా వాలాలు, వీధి వ్యాపారుల‌కు ఉచితంగా టవ‌ల్స్ పంపిణీ చేశాము..వారికి కొద్దిపాటి ఆస‌రా అందించాల‌న్న‌దే మా ఉద్దేశ‌మ‌ని వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

As the Indian Meteorological Department (IMD) issues a heatwave warning, so we have distributed “Gamcha” to rickshaw pullers, Street Vendors who are working hard throughout the day. Our only endeavor is to make things a tad bit comfortable for them. 🥹 pic.twitter.com/O9JjGZXL3A

