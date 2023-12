December 5, 2023 / 03:07 PM IST

భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో తాజాగా జ‌రిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో బీజేపీ ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే శివ‌రాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌ను మ‌ళ్లీ సీఎంగా గెలిపించ‌డంలో లాడ్లీ బెహ‌నా స్కీమ్(Ladli Behna Scheme) చాలా వ‌ర్కౌట్ అయిన‌ట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీజేపీకి విక్ట‌రీని అందించిన ఆ స్కీమ్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. లాడ్లీ బెహ‌నా యోజ‌నా కింద మ‌హిళ‌ల‌కు ప్ర‌తి నెల రూ.1250 బ‌దిలీ చేస్తారు. పేద ఇంటి మ‌హిళ‌ల‌కు ఈ స్కీమ్ వ‌ర్తిస్తుంది. ప్ర‌తి ఏడాది మ‌హిళ‌కు ఆ స్కీమ్‌తో మొత్తం రూ.15 వేలు ముట్టుతాయి. ప్ర‌తి నెల ప‌ద‌వ తేదీ రోజున రాష్ట్ర స‌ర్కార్ నేరుగా మ‌హిళల అకౌంట్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్ చేస్తుంది. అయితే ల‌బ్ధి పొందే వారు ప‌న్నుదారులు కాకుండా ఉండాలి. ఇక కుటుంబ ఆదాయం కూడా రెండున్న‌ర ల‌క్ష‌ల లోపు ఉండాలి. వివాహం చేసుకున్న‌, విడాకులు తీసుకున్న మ‌హిళ‌ల‌తో పాటు ఒంట‌రి మ‌హిళ‌ల‌కు ఈ స్కీమ్ వ‌ర్తిస్తుంది. అవివాహిత మ‌హిళ‌ల‌కు ఈ స్కీమ్ వ‌ర్తించ‌దు. విద్యా సంస్థ‌ల్లో న‌మోదు అయిన అమ్మాయిలు, మ‌హిళ‌ల‌కు కూడా ఈ స్కీమ్ చెల్ల‌దు.

#WATCH| Bhopal: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan sits with beneficiaries of ‘Ladli Behna Scheme’ and has lunch pic.twitter.com/1bICt958N9

— ANI (@ANI) December 5, 2023