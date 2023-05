May 29, 2023 / 03:38 PM IST

భోపాల్‌: కర్ణాటకలో బసవరాజ్‌ బొమ్మై నేతృత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మాంచి జోష్‌ మీద ఉన్నది. మధ్యప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్ సారథ్యంలోని బీజేపీ సర్కారుకు కర్రుకాల్చి వాత పెట్టాలని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ.. మధ్యప్రదేశ్‌లోనూ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతోందని చెప్పారు.

ఇవాళ మధ్యప్రదేశ్‌లో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన రాహుల్‌గాంధీ.. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 224 స్థానాలకుగాను తమ పార్టీ 136 స్థానాలు గెలిచిందని, ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా అవే ఫలితాలు పునరావృతమవుతాయని రాహుల్‌ ధీమా వ్యక్తంచేశారు. మధ్యప్రదేశ్‌లో మొత్తం 230 స్థానాలకుగాను కాంగ్రెస్ పార్టీ 150 స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తుందని చెప్పారు.

#WATCH | We had a detailed meeting right now and our internal assessment says that since we got 136 seats in Karnataka, we are now going to get 150 seats in Madhya Pradesh: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/9rQgiJBumY

— ANI (@ANI) May 29, 2023