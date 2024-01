Girl in borewell | బోరుబావిలో పడిన రెండున్నరేళ్ల చిన్నారి.. కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్.. Video

January 1, 2024 / 05:20 PM IST

Girl in borewell: గుజరాత్‌లోని ద్వారక జిల్లా కళ్యాణ్‌పురి ఏరియాలో దారుణం జరిగింది. ఓ రెండున్నరేళ్ల చిన్నారి ఆడుకుంటూ వెళ్లి ఇంటి ముంగిట ఉన్న బోరుబావిలో పడిపోయింది. గ్రామస్తుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బాలికకు ఊపిరాడేందుకు బోరుబావి లోపలికి ఆక్సిజన్‌ పంపించారు.

ఆమెను బయటికి తీసుకొచ్చేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. జిల్లా కలెక్టర్‌తోపాటు సంబంధిత అధికార యంత్రాంగమంతా రక్షణ చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బాలికను బయటికి తీయగానే ప్రాథమిక చికిత్స అందించి ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అంబులెన్స్‌ను సిద్ధంగా ఉంచారు. ద్వారక జిల్లాలోని కళ్యాణ్‌పురి తాలూకా రాన్‌ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

#WATCH | Gujarat: Rescue operation is underway after a 2.5-year-old girl fell into a borewell in Ran village of Kalyanpur tehsil of Dwarka district. District Collector and other officials are present on the spot. pic.twitter.com/WPhGw5E9ZB

— ANI (@ANI) January 1, 2024