November 2, 2022 / 02:14 PM IST

జైపూర్‌: కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నాయకుడు, రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాట్‌పై మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనిపై ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కీలక నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే సచిన్‌ పైలట్‌ స్పందించారు. సీఎం గెహ్లాట్‌పై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉందని పైలట్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రధాని మోదీ గతంలో కూడా పార్లమెంట్‌ సాక్షిగా కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత గులాంనబీ ఆజాద్‌ను పొగడ్తల్లో ముంచెత్తారని, ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనందరం చూశామని.. ఆజాద్‌ పార్టీని వీడి కొత్త పార్టీ పెట్టిన విషయాన్ని సచిన్‌ పైలట్‌ గుర్తుచేశారు. ఈ విషయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తేలిగ్గా తీసుకోరాదన్నారు. గెహ్లాట్‌కు పైలట్‌కు మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

#WATCH | Rajasthan Cong MLA Sachin Pilot says, “…I find the heaps of praises by PM Modi (on CM Gehlot y’day)very interesting. PM had similarly praised GN Azad in Parliament. We saw what happened after that. It was an interesting development y’day. Shouldn’t be taken lightly…” pic.twitter.com/QBknOLVWJT

— ANI (@ANI) November 2, 2022