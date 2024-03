March 19, 2024 / 01:32 PM IST

Protest : కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని సిద్ధన్న లేఅవుట్‌లో ఒక వర్గానికి చెందిన కొందరు యువకులు ముకేశ్‌ అనే షాప్‌కీపర్‌ను తీవ్రంగా కొట్టిన ఘటనపై నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. సిద్ధన్న లేఅవుట్‌లో ముకేశ్‌ మొబైల్‌ దుకాణం నిర్వహిస్తున్న ప్రాంతానికి ఆందోళనకారులు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుని నిరసనకు దిగారు. ముకేశ్‌పై దాడికి పాల్పడిన గూండాలను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.

జై శ్రీరామ్‌ నినాదాలతో సిద్ధన్న లేఅవుట్‌ పరిసరాలను హోరెత్తించారు. దాంతో ఆ ప్రాంతమంతా తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది. చివరికి పోలీసులు కలుగజేసుకుని నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళనకారులు శాంతించారు.

#WATCH | Karnataka: People protested in Bengaluru this morning following an altercation between a group of people and a shopkeeper during ‘Azaan’ time on Sunday.

The altercation occurred on 17th March when a shopkeeper played devotional songs near Siddanna Layout. pic.twitter.com/qtdjQwOmbf

— ANI (@ANI) March 19, 2024