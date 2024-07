APJ Abdul Kalam | మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్‌ కలాంకు నివాళులు అర్పించిన జనం.. Video

July 27, 2024 / 01:22 PM IST

APJ Abdul Kalam : భారత దేశ మాజీ రాష్ట్రపతి, ప్రముఖ అణు శాస్త్రవేత్త ఏపీజే అబ్దుల్‌ కలాం (APJ Abdul Kalam) కు జనం నివాళులు అర్పించారు. జూలై 27న (శనివారం) ఆయన వర్థంతిని పురస్కరించుకుని తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలోగల అబ్దుల్‌ కలాం స్మారకాన్ని రంగురంగుల పూలతో అలంకరించారు.

అబ్దుల్‌ కలాం బంధుమిత్రులు, అభిమానులు ఇవాళ ఉదయం నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఆయన స్మారకాన్ని సందర్శించి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. పుష్పాంజలి ఘటిస్తున్నారు. కాగా అబ్దుల్‌ కలాం 2015 జూలై 27న తన 83వ ఏట మేఘాలయా రాజధాని షిల్లాంగ్‌లో గుండెపోటుతో మరణించారు.

#WATCH | Tamil Nadu: People pay tribute to former President APJ Abdul Kalam at his memorial in Rameswaram on his death anniversary today. pic.twitter.com/lAm1vdmaaY

— ANI (@ANI) July 27, 2024