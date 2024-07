July 16, 2024 / 02:44 PM IST

Floods in Manappuram : కేరళ (Kerala) లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఆ రాష్ట్రంలోని నదులన్నీ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పెరియార్‌ (Periyar river) రివర్‌ కూడా పరవళ్లు తొక్కుతోంది. పైన నుంచి బాగా వరద వస్తుండటంతో పెరియార్‌ రివర్‌ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నది.

పెరియార్ నది వరద నీటిలో అళువా (Aluva) లోని మనప్పురం శ్రీ మహదేవ ఆలయం (Manappuram Sree Mahadeva Temple ) నీట మునిగింది. ఆలయం దగ్గర వరద వేగం పెద్దగా లేకపోవడంతో అర్చకులు భుజాల లోతు నీళ్లలో ఈదుకుంటూ వెళ్లి మహా శివుడికి పూజలు చేస్తున్నారు. ఆలయం నీట మునిగిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా చూడవచ్చు.

#WATCH | Kerala: Manappuram Sree Mahadeva Temple in Aluva submerged in flood, as heavy downpours in the region led to a rise in the water level of Periyar River. pic.twitter.com/XODA5Dhq6T

— ANI (@ANI) July 16, 2024