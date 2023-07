Watch Madhya Pradesh Bhasma Aarti Performed At Shree Mahakaleshwar Temple In Ujjain On The First Day Of Sawan Month

Sawan Month | ఉత్తరాదిలో శ్రావణ మాసం మొదలు.. ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు.. బారులు తీరిన భక్తులు.. Videos

Sawan Month | ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో శ్రావణ మాసం ఆరంభమైంది. శ్రావణ మాసం తొలిరోజు కావడంతో ఇవాళ ఉదయం నుంచే ఆలయాల్లో అర్చకులు మంత్రోచ్ఛరణలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

July 4, 2023 / 09:54 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో శ్రావణ మాసం ఆరంభమైంది. శ్రావణ మాసం తొలిరోజు కావడంతో ఇవాళ ఉదయం నుంచే ఆలయాల్లో అర్చకులు మంత్రోచ్ఛరణలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయాలను పూలు, పత్రాలతో సర్వాంగసుందరంగా అలంకరించారు. భక్తులు భారీగా ఆలయాలకు తరలివచ్చారు. కొన్ని ఆలయాల్లో దైవదర్శనం కోసం భక్తులు బారులుతీరారు.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని చాందినీ చౌక్‌ ఏరియాలోగల శ్రీ గౌరీశంకర్‌ ఆలయంలో కూడా ఈ తెల్లవారుజామున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిగాయి. పూలు, పండ్లు, పత్రాలతో ఆలయాన్ని అలంకరించారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి శంకరుడిని దర్శించుకుని, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. శివలింగానికి పాలు, జలంతో అభిషేకాలు చేశారు.

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Shree Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk on the first day of ‘Sawan’ month. pic.twitter.com/GrzCZXI4V0 — ANI (@ANI) July 4, 2023 #WATCH | Delhi: Devotees throng Shree Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk to offer prayers on the first day of ‘Sawan’ month. pic.twitter.com/vJZ5yv0nEr — ANI (@ANI) July 4, 2023

ఇక మధ్యప్రదేశ్‌లోగల ఉజ్జయినీ మహాకాళేశ్వర్‌ ఆలయంలో కూడా ఈ తెల్లవారుజామునే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిగాయి. అర్చకులు హారతి, భస్మహారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈశ్వరుడి దర్శనం కోసం భక్తుల భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. పెద్ద ఎత్తున క్యూలైన్లలో నిలబడి శివయయ్యను దర్శించుకున్నారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: ‘Bhasma Aarti’ performed at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain, on the first day of ‘Sawan’ month. pic.twitter.com/v3kXYJ7cUD — ANI (@ANI) July 3, 2023

అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం అయోధ్య పట్టణంలోని నాగేశ్వర నాథ్‌ ఆయలంలో కూడా శ్రావణ మాసం ఆరంభం సందర్భంగా ఈశ్వరుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భక్తులు భారీ తరలివచ్చి పాలు, పుష్పాలతో అభిషేకాలు చేశారు.

#WATCH | Uttar Pradesh | Devotees offer prayers at Nageshwar Nath Temple in Ayodhya on the first day of ‘Sawan’ month. pic.twitter.com/Nbut7mEtBQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2023