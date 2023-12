Car in river | అదుపు తప్పి నదిలో పడిన కారు.. కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌.. Video

December 26, 2023 / 04:38 PM IST

మాండ్లా: కార్లు చెరువుల్లోకి, బావుల్లోకి, కాలువల్లోకి, నదుల్లోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితమే వికారాబాద్‌ జిల్లాలో కారు చెరువులోకి దూసుకెళ్లి ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనను మరువకముందే తాజాగా మళ్లీ అలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది.

మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం మాండ్లాలోని బబిహ బ్రిడ్జి దగ్గర ఓ కారు అదుపుతప్పి నీళ్లలో పడిపోయింది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులో నలుగురు ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరిని స్థానికులు రక్షించారు. మరో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారి ఆచూకీ కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: A car fell into a river near Babiha Bridge in Mandla. Two people have been rescued. A rescue operation is underway to save the other two people.

(Source: Mandla Police) pic.twitter.com/bCScIgK33J

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 26, 2023