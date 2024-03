Holi celebrations | అక్కడ స్థానికులతో కలిసి విదేశీ టూరిస్టుల హోలీ సెలబ్రేషన్స్‌.. Video

March 24, 2024 / 04:56 PM IST

Holi celebrations : దేశమంతటా ఒక రోజు ముందుగానే హోలీ సందడి మొదలైంది. పలు రాష్ట్రాల్లో జనం అప్పుడే హోలీ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ఉత్తరాఖండ్‌లో ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్‌సింగ్‌ ధామి తన కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతో కలిసి హోలీ పండుగ చేసుకున్నారు. తల్లి విష్ణదేవి, భార్య గీతా ధామితోపాటు ఇతర కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆయన హోలీ పాటకు డ్యాన్స్‌ కూడా చేశారు.

#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami dances with the people who came to celebrate #Holi, at his official residence in Dehradun. pic.twitter.com/TpjiNO1jyQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 24, 2024