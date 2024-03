March 10, 2024 / 01:28 PM IST

Brijendra Singh: బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం హర్యానాలో ఆ పార్టీ షాక్‌ తగిలింది. బీజేకి చెందిన ఎంపీ బ్రిజేంద్ర సింగ్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన తన అధికారిక ఎక్స్‌ (X) ఖాతాలో వెల్లడించారు. ‘నేను రాజకీయపరమైన కారణాలతో బీజేపీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నా’ అని బ్రిజేంద్ర పేర్కొన్నారు.

Haryana | Hisar BJP MP Brijendra Singh tweets, “I have resigned from the primary membership of BJP, due to compelling political reasons…” pic.twitter.com/Fp2UE0FEK8

— ANI (@ANI) March 10, 2024