June 16, 2023 / 06:51 PM IST

భుజ్‌: గుజరాత్‌లో బిపర్‌జాయ్‌ తుఫాను బీభత్సం మొదలైంది. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఒక్కసారిగా కురుస్తున్న ఈ వర్షాల ధాటికి పలుచోట్ల వరదలు పోటెత్తుతున్నాయి. తాజాగా భుజ్‌ జిల్లాలోని భవానీపూర్‌ గ్రామంలో బలమైన ఈదురుగాలులు, వరద తాకిడికి రోడ్డుపై నిర్మించిన ఓ బ్రిడ్జి కూలిపోయింది.

దాంతో ఆ రోడ్డు గుండా వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తిరిగి వంతెనను నిర్మిస్తేగానీ ఆ రోడ్డు గుండా వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించే అవకాశాలు కనిపించడంలేదు. బ్రిడ్జి కూలిపోయిన అనంతరం రోడ్డు నడుమ ఏర్పడిన గొయ్యిలోంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తున్న దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Gujarat | A small bridge washed away in the strong winds and rainfall, that occurred under the influence of #CycloneBiparjoy, near Bhavanipar village of Bhuj. No injuries or casualties were reported. pic.twitter.com/H2FHtwDg9i

— ANI (@ANI) June 16, 2023